فوضى في مطارات لندن بعد إلغاء أكثر من 100 رحلة

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يواجه المسافرون من مطاري هيثرو وجيتويك في العاصمة البريطانية لندن مزيدًا من الفوضى في السفر، بعد أن ألغت شركات الطيران أكثر من مائة رحلة اليوم الأحد.



وقالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، إن الخطوط الجوية البريطانية و"إيزي جيت" ألغت العديد من الرحلات في مطاري هيثرو وجاتويك بلندن.



ويُعتقد أن حوالي (15 إلى 20) ألف مسافر قد تأثروا بإلغاء الرحلات التي جرت على نطاق واسع.

وألقت شركات الطيران باللوم في الإلغاء المستمر على نقص الموظفين الناجم عن حالات الغياب المرتبطة بفيروس كورونا.



وتقول الخطوط البريطانية إن الركاب تلقوا إشعارًا بإلغاء الرحلات لمدة أسبوع أو أسبوعين، لكن لم تقم شركة الخطوط الجوية البريطانية بإلغاءات في نفس اليوم.

من جهتها، دعت جمعية مصنعي اللحوم البريطانية إلى إعطاء الأولوية للسلع القابلة للتلف للعبور إلى فرنسا.