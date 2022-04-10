اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عشرات المُستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الأحد، 10 أبريل 2022 03:10 م
عشرات المُستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي المُستوطنين
أ ش أ

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اقتحم عشرات المُستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المُبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، رغم التحذيرات من أن يؤدي ذلك إلى تدهور الأوضاع الأمنية مع اقتراب حلول عيد الفصح "اليهودي".

واستشهدت مواطنة فلسطينية،اليوم الأحد، جراء إصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية "حوسان" غرب محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس .

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان صحفي: إن المواطنة وتدعى غادة إبراهيم على سباتين،وهي في العقد الرابع من عمرها، وصلت إلى مستشفى "بيت جالا" الحكومي، وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى فقدان كمية كبيرة من الدم، ما أدى إلى استشهادها، مُتأثرة بإصابتها .

وأصيبت المواطنة برصاصة في الفخذ، أثناء سيرها في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية وتم نقلها في مركبة خاصة إلى المستشفى، لتلقي العلاج إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

 

 


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الاحتلال الإسرائيلي

القدس

فلسطين

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