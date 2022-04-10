ضبط 15 قضية إتجار بالمواد المخدرة و7 أسلحة نارية وبيضاء فى حملة أمنية بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية أمن القليوبية ، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أسفرت عن ضبط 16 تاجر مخدرات و7 قطع سلاح نارى وأبيض وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد قيام حملة استهدفت بعض القرى لضبط الهاربين من الأحكام الغيابية وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها مباحث تنفيذ الاحكام عن ضبط 7 قطع سلاح نارى وأبيض وضبط 15 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 16 متهما لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 7369 حكم قضائى متنوع وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.