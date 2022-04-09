اليوم السابع
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سقوط "شمس" بحوزته 8 كيلو شادو وآيس وهيروين وأسلحة بيضاء بطوخ

السبت، 09 أبريل 2022 05:46 م
سقوط "شمس" بحوزته 8 كيلو شادو وآيس وهيروين وأسلحة بيضاء بطوخ حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، مسجل خطر، سبق اتهامه في 6 قضايا "سرقات متنوعة، وسلاح، ومشاجرة"، بدائرة مركز شرطة طوخ، بحوزته كمية من المواد المخدرة وأسلحة بيضاء، والمواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائى لفحصها، والتحفظ على الأسلحة البيضاء واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات بقيام عاطل، مسجل خطر، وسبق اتهامه في 6 قضايا، باتخاذ دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى، بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "س ع ف"، وشهرته "شمس"، 37 سنة، عاطل، مسجل خطر، سبق اتهامه في 6 قضايا "سرقات متنوعة، وسلاح، ومشاجرة"، بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته 5 كيلو جرام من مخدر الشادو، و500 جرام من مخدر الآيس، و250 جرام من مخدر الهيروين، و6 أسلحة بيضاء "سنجة ومطواة"، وميزان حساس، ومبلغ مالى، و6 هاتف محمول، و2.5 كيلو من المواد المستخدمة في تصنيع الشادو.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارته، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

الهيروين

الشادو

الايس

عاطل

مسجل خطر

قسم مكافحة المخدرات

طوخ

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