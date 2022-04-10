ضبط مخزن مواد غذائية بقويسنا بهدف التربح والاحتكار بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم ضبط مخزن مواد غذائية بقرية طة شبرا بمركز قويسنا لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر بغرض الاحتكار، وخلق سوق موازى مما ترتب عليه زيادة الأسعار عن مثيلاتها بالسوق بهدف التربح.

ولفت إلى أنه تم اليوم الأحد، تحرير 153 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن الحملات اليومية المكثفة التى تشنها مديرية التموين والتجارة الداخلية لمراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار ومتابعة توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بأن المحاضر التى تم تحريرها تنوعت ما بين 53 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و100 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي، مشيراً إلى تحرير محضرين جنح أرقام 7107 ، 7108 بمركز ومدينة السادات أحدهم ضد صاحب مخبز أفرنجى بناحية المنطقة السكنية الأولى لحيازته طن دقيق فاخر بدون مستندات دالة على مصدرها، والآخر ضد صاحب مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية الثانية لحيازته 5 أطنان ذرة مجهول المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضر آخر ضد صاحب محل بيع أعلاف ببخاتى بمركز شبين الكوم والتحفظ على 2 طن نخالة بدون مستندات.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة الاستمرار فى شن الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.