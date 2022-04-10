رياضة الأقصر تدعم الشباب والفتيات بالدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية

الأقصر - أحمد مرعى

تقدم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر بمعرفة إدارة الرياضي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، دعما كبير للشباب والفتيات عبر إقامة فعاليات الدورة الرمضانية للأحياء والأندية الشعبية، حيث يأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لنشر الرياضة داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة، وفى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشجيع المواطنين علي ممارسة الرياضة.

ويقول صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أنه يتم إقامة فعاليات الدورة الرمضانية للأحياء والأندية الشعبية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبإشراف المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتوره غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وكذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضي، عبر تنفيذ مشروع الدورة الرمضانية للأحياء والأندية الشعبية للمرحلة السنية تحت 18 سنة فى كورة القدم وتنس الطاولة على ملاعب مركز شباب طيبة العوامية بالأقصر.

وكانت قد شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر بقيادة صلاح رشوان مدير المديرية، تنظيم فعاليات المشروع القومى لرياضة المرأة حيث يتم على أرض ملعب مركز شباب الحسينات التابع لإدارة شباب الطود، تنفيذ تدريبات المشروع القومى لرياضة المرأة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

ويقول صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه يتم على أرض ملعب نادى العبور التابع لإدارة شباب إسنا تنفيذ تدريبات المشروع القومى لرياضة المرأة، ويستمر تنفيذ المشروع القومي للمرأة في محافظة الأقصر بمركز شباب الحسينات بالطود يومي السبت والثلاثاء الساعة (4- 6) مساء، ويتم على أرض ملعب نادي المدينة المنورة التابع لإدارة شباب الأقصر تنفيذ تدريبات المشروع القومى لرياضة المرأة، ويستمر تنفيذ المشروع القومي للمرأة في محافظة الاقصر بنادي المدينة المنورة بالاقصر يومي السبت والثلاثاء الساعة (3-5) مساء.



الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية بالأقصر (1)



الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية بالأقصر (2)



الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية بالأقصر (3)



الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية بالأقصر (4)