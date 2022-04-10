رويترز: ماكرون يواجه معركة صعبة مع بدء التصويت فى انتخابات الرئاسة الفرنسية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة رويترز إن مرشحة اليمين المتطرف فى انتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان أصبحت تمثلا تهديدا غير متوقع لآمال الرئيس إيمانويل ماكرون فى إعادة انتخابه، مع بدء التصويت فى الجولة الأولى فى انتخابات الرئاسة الفرنسية اليوم، الأحد.

وأشارت الوكالة إلى أنه قبل أسابيع قليلة، كانت استطلاعات الرأى تشر إلى فوز سهر لماكرون، الوسطى المؤيد للاتحاد الأوروبى، الذى تفاخر بدبلوماسيته النشطة بشأن أوكرانيا والانتعاش الاقتصادى القوى الذى حققه وضعف المعارضة المنقسمة.

إلا أن دخوله السباق الانتخابى متأخرا، وتنظيمه فعالية انتخابية وحيدة كبرى وجدها حتى المؤيدين له أقل من المتوقع، وتركيزه على خطة لا تحظى بشعبية لرفع سن التقاعد، قد أدى إلى تراجع معدلات تأييد الرئيس، إلى جانب الارتفاع المستمر فى التضخم.

فى المقابل، فإن لوبان، المعادية للهجرة والمتشككة فى جدوى الوحدة الأوروبية، قامت بجولة فى فرنسا بثقة وبابتسامات، بينما كان أنصارها يهتفون "سنفوز..سنفوز".

وتفاخرت لوبان بتركيزها على مدار أشهر على القضايا المرتبطة بتكاليف المعيشة فى ظل تراجع كبير فى تأييدها منافسها فى اليمين المتطرف إيريك زيمور.

ولا تزال استطلاعات الرأى تشير إلى أن ماكرون متقدم فى الجولة الأولى، وسيدخل جولة الإعادة ضد لوبان، والتى ستجرى فى 24 إبريل الجارى، إلا أن العديد من الاستطلاعات تشير الآن إلى أن الفارق بينهما أصبح ضئيلا.

وأمضى ماكرون، البالغ من العمر 44 عاما، الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية محاولا إقناع الناخبين بأن برنامج لوبان لن يتغير برغم محاولاتها لتحسين صورتها وصورة حزبها المسيرة الوطنية. بينما رفضت لوبان اتهامها بالعنصرية، وقالت إن سياساتها سيستفيد منها كافة الشعب الفرنسى، بصرف النظر عن أصولهم.

وتقول رويترز إنه فى حال خوض ماكرون ولوبان جولة الإعادة، سيواجه الرئيس مشكلة، حيث أخبر العديد من ناخبى اليسار منظمو استطلاعات الرأى أنهم، وعلى العكس مما حدث فى انتخابات 2017، لن يدلوا بأصواتهم لصالح ماكرون فى الإعادة لمجرد إبقاء لوبان بعيدة عن السلطة. وسيحتاج ماكرون لإقناعهم بتغيير رأيهم والتصويت له فى الجولة الثانية.