رفع 285 حالة إشغال طريق ومتابعة رصف 12 طريقا بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة،على تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى هذا الشأن، أسفرت هذا الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 285 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن:

- 118 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابين ثابت ومتحرك بدمنهور بنطاق شوارع (عبد السلام الشاذلى - النفق - الجمهورية - الطريق الزراعى)

- 60 حالة إشغال مخالف بالدلنجات و 61 حالة بمركز ومدينة ابو حمص و19 حالة برشيد، 27 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة كوم حماده.

على جانب آخر، أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على أنه جارى العمل على انهاء كافه أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2021- 2022 م لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا الشأن، قامت مديرية الطرق بالبحيرة برئاسة المهندس فايز الجندى بمتابعة أعمال رصف الطرق الجارى تنفيذها خلال شهر مارس الماضى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمشروعات بالمديرية وهندسة الطرق ومنها متابعة استكمال رصف:

1- طريق جسر ترعة فرهاش بطول 4.5 كم بالدلنجات بتكلفة 5.85 مليون جنيه.

2- استكمال رصف طريق الحدين - العزيمة الواصل بين مركزى كوم حمادة وبدر بطول 3.6 كم بتكلفة 11 مليون جنيه.

3- رصف طريق إيتاى البارود - امليط بطول 3.75 كم بتكلفة 4.82 مليون جنيه.

4- استكمال رصف طريق جسر مصرف شبراخيت بمركز الرحمانية بطول 3.5 كم بتكلفة 6.4 مليون جنيه

5- استكمال رصف طريق سندرينا المحمودية بطول 2 كم بتكلفة 2.55 مليون جنيه

6- استكمال رصف طريق شبراخيت – إيتاى البارود بمركز شبراخيت بطول 5 كم بتكلفة 12.5 مليون جنيه

7- رصف الطريق بداية من أسفل نفق مياح على الطريق الدولى حتى طريق رشيد - ادكو بطول 2.5 كم بتكلفة 27 مليون جنيه.

8- استكمال طريق النشو الجدية برشيد بطول 2 كم بتكلفة 9.2 مليون جنيه

9- رصف طريق محور الصيرفى برشيد بطول 4 كم بتكلفة 11.5 مليون جنيه

10- استكمال تطوير كورنيش دمنهور بتكلفة 9 مليون جنيه

11- إنشاء كوبرى على ترعة القناوية بأبو حمص بتكلفة 3.5 مليون جنيه

12- رصف طريق جزيرة نكلا العنب – كفر عوانه بطول 3.2 بتكلفة 6.2 مليون جنيه