رفع 4270 طن قمامة وحالة إشغال طريق مخالف وحرق 190 طن مخلفات طبية بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة قد حققت تقدماً واضحاً فى تطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويدها بإحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التى تساعد على رفع كفاءة المنظومة والإرتقاء بمستوى النظافة بها بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الإستفادة القصوى من الموارد وإستثمارها إقتصادياً من خلال إعادة تدوير المخلفات .

مستعرضا جهود المحافظة فى مجال العمل البيئى خلال شهر مارس الماضى والتى تشمل :-

رفع 4000 طن من القمامة تقريباً يومياً بنطاق المحافظة ونقلها إلى المقالب العمومية ومصانع التدوير حيث يتم رفع القمامة والأتربة من كافة المراكز يومياً من الشوارع والميادين وتتم المتابعة الميدانية بصفة مستمرة ومتابعة إزالتها وتتلقى المحافظة شكاوى المواطنين ويتم إزالة أى تراكمات بشكل فورى ، وفحص 9 شكاوى بيئية وإتخاذ الإجراءات اللازمة .

المتابعة الدورية للوضع البيئي للمناطق المحيطة بالمستشفيات ونظافة الطرق والتنسيق الحضارى وإزالة أى مخلفات بصفة دورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ومتابعة أعمال التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة حيث تم حرق 190 طن مخلفات طبية خطرة فى المحارق المعتمدة بنطاق المحافظة .

إزالة 2000 طن تقريباً من نواتج تطهير المجارى المائية بعدد من المناطق بنطاق مراكز المحافظة.

وتم تقييم الأثر البيئى لـ 80 دراسة بيئية للمنشآت الصحية و74 منشأة متنوعة و9 محطات رفع صرف صحى و5 مدارس و5 محطات معالجه و 2 مركز شباب ، سحب 60 عينة بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية لمتابعة حالة مياة الشرب.

وتم المرور على 5 محطات مياة شرب لمتابعة حالتها البيئية .

وتم التعامل الفورى مع حرق المخلفات الزراعية أو المخلفات البلدية وتحرير محاضر للمخالفين

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى هذا الشأن أسفرت هذا الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 270 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن:-

127 حالة اشغال طريق مخالف تنوعت مابين ثابت ومتحرك بدمنهور ، 60 حالة إشغال مخالف بالدلنجات و 83 حالة بمركز ومدينة أبو حمص .



إزالة الاشغالات