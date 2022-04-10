رئيس مجلس النواب اليمني يطلع على سير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

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أطلع رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، على المستجدات العسكرية ومسرح العمليات القتالية وسير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

وأعرب البركاني - خلال لقائه اليوم بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، حسبما نقلت قناة (اليمن) الفضائية الشرعية - عن التحية لأبطال القوات المسلحة على ما يقدمونه من نماذج بطولية صادقة في الدفاع عن القضايا المصيرية والحفاظ على مكتسبات الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية وتحرير الشعب اليمني من براثن الظلم والعبث التي جلبتها الحوثي.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود والعمل بمسؤولية وحرص بما يحقق استمرار الانتصارات لأهداف الثورة ودماء الشهداء والجرحى ومعاناة أبناء الشعب اليمني، داعيا المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية إلى المزيد من التلاحم لما فيه أمن اليمن واستقراره.

وعبر عن شكره وتقديره لدول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، على ما يقدمونه من مساعدة أخوية في سبيل حماية اليمن وهويته.

وأكد أهمية تعزيز الإيجابيات العسكرية والاستفادة من وقوف ومساندة ودعم الأشقاء والأصدقاء؛ حتى تعود راية الجمهورية اليمنية ترفرف خفاقة في كل ربوع الوطن ويستعيد الشعب اليمني حقوقه وحرياته، وبما يحرز المزيد من الانتصارات الميدانية واستعادة الشرعية الدستورية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.