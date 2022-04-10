رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من ضوابط أداء فريضة الحج هذا العام

عقدت اللجنة الوزارية العليا للحج اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء علاء الأحمدى، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، والسفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، والدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع المدنى، ومسئولى الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار بحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج هذا العام، والحرص على تحقيق الضوابط اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين فى أداء الفريضة.

من جانبه أشار الدكتور محمد مختار جمعة، إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقى مع مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وتم التوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أى من الجهات التابعة لها هذا العام، وبالتالى فلا حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام، فى إطار تطبيق مبدأ فقه الأولويات، بالنظر إلى كون أن سد احتياجات المحتاجين أولى ألف مرة ومرة وأعظم أجرًا وأعلى ثوابًا من تكرار الحج والعمرة.

وعرض وزير الأوقاف، التوصيات الصادرة عن الاجتماع التشاورى الذى تم عقده مع ممثلى الوزارات المعنية لوضع ترتيبات الحج هذا العام، موضحًا أنه تم الاتفاق على الأعداد التى سيتم السماح لها بأداء الفريضة هذا العام، باعتبار أن تداعيات جائحة كورونا لا زالت قائمة، خاصة فى ضوء ما أعلنته المملكة العربية السعودية من ضرورة تلقى جرعات اللقاح الأساسية، وتقديم مسحة سلبية، والالتزام بالإجراءات الصحية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الاجتماع شهد الاتفاق على توزيع أى عدد سيتم السماح به على الجهات المنظمة، مع اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلًا، وأن تقوم وزارة الصحة بوضع ضوابط صحية بمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.