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دراما وقانون..عقوبات قاسية تنتظر آدم بعد انتحاله صفة محامٍ فى "سوتس بالعربي"

الأحد، 10 أبريل 2022 12:10 م
دراما وقانون..عقوبات قاسية تنتظر آدم بعد انتحاله صفة محامٍ فى "سوتس بالعربي" سوتس بالعربى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل سوتس بالعربي، تفاصيل أول مرافعة قضائية لآدم منصور (أحمد داود)، والذى ينتحل صفة محامى، حيث إنه لم يستكمل دراسته الجامعية بكلية الحقوق، كما تبين من خلال خط سير الحلقات.

وترصد "اليوم السابع" العقوبات القانونية للمتهمين بانتحال الصفة واستعمال محررات مزورة، ككارنيه نقابة المحاميين.

المادة 155 من القانون نصت على أن كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 214، على أن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة على تلك المادة، وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

مسلسل "سوتس بالعربى" بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

 

 

 

 

 


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