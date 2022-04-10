حياة كريمة.. محافظ أسوان: تسليم ابتدائى لمجمعات خدمية وزراعية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك سلسلة نجاحات وإنجازات متتالية تحققها الأجهزة المعنية والجهات المختصة العاملة فى مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " بالقرى المدرجة بمختلف مراكز المحافظة الخمس، ليجنى المواطن الأسوانى ثمار هذه الإنجازات يوماً بعد يوم.



مشروعات حياة كريمة فى أسوان

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه توجد متابعة لحظية أولاً بأول لنسب التنفيذ للتشديد على الإسراع بالإنتهاء من كافة المشروعات وبالجودة المطلوبة بمختلف الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى حياة كريمة، موضحاً بأن هناك تعليمات مباشرة للمسئولين بضرورة دخول أى مشروعات يتم الإنتهاء منها بالقطاعات المختلفة للخدمة على الفور حتى يتسنى للمواطنين الإستفادة المثلى منها على الوجه الأكمل.



مشروعات حياة كريمة فى أسوان

وأوضح اللواء أشرف عطية، بأنه تم تكليف لجنة الإستلام الإبتدائى للمرور على مجمعات الخدمات التى تم الإنتهاء منها وهى المنشية وأيضاً مجمع الخدمات الزراعية بالعباسية بمركز كوم أمبو، وبلانة وأبو سمبل بمركز نصر النوبة، والزنيقة والشهامة ووادى الرديسية والكلح غرب والقنان والخوى بمركز إدفو.



مشروعات حياة كريمة فى أسوان

وأشار إلى أن اللجنة المكونة من دار الهندسة بمجلس الوزراء ، ومسئولى جهاز التعمير والمكتب الإستشارى والوحدات المحلية انتهت من حصر بعض الملاحظات التى لا تعوق الإستلام، وقد تم عمل محاضر مرفق بها الملاحظات، وتم إعطاؤها للشركات المنفذة لتلافيها خلال أسبوعين، على أن يتم تباعاً إستلام باقى المجمعات التى يتم الإنتهاء منها لدخولها الخدمة مرحلياً حيث قاربت مجمعات قورته والكاجوج والعدوة وفارس على الإنتهاء كمرحلة ثانية، فيما توجد بعض المجمعات سيتم نهوها بنهاية أبريل، وأخرى بنهاية شهر مايو القادم.



مشروعات حياة كريمة فى أسوان

وتابع، بأن المجمعات الخدمية تضم مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب تموين ومكتب بريد ووحدة محلية ومجلس محلى ومكتب تضامن والمبنى الأرضى و 2 مبنى علوى حيث يقع مسطح المبنى على مساحة 640 م2، وهو الذى يتوازى أيضاً مع وجود بعض الكبارى على المصارف والترع والتى سيتم الإستلام لها وتضم كبارى داخل مركز كوم أمبو وهى عرب الجندى والكاجوجية بحجازة والعتمور والترعة الشرقية على بلمر، وعزبة العرب، والـ 50 أوضه وكرم الديب وأحمد مصطفى، بجانب كوبرى بين قريتى الجعافرة والعتمور قبلى، وهناك أيضاً كبارى داخل مركز إدفو وهى تضم الحجز بحرى وحاجر السباعية وسيالة حوض السباعية وهيكل ساحل السباعية والشراونة الفرع الغربى والطوابية، بالإضافة إلى كوبرى الشراونة الفرع الشرقى بجوار الإسعاف.



مشروعات حياة كريمة فى أسوان



مشروعات حياة كريمة فى أسوان



مشروعات حياة كريمة فى أسوان