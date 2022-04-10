جرائم النصب باستغلال النفوذ.. خبير قانوني: الحبس سنتين لمنتحل الصفة

كتبت أمنية الموجى

"جرائم النصب باستغلال النفوذ" انتشرت في الفترة الأخيرة، وظهرت جليًا على رأس قضايا النصب التي تضبطها الجهات الأمنية، فخلال الشهر الماضي تم ضبط عدد كبير من قضايا "استغلال نفوذ مزعوم، من خلال النصب والاحتيال على المواطنين، والادعاء بوجود علاقات ببعض مسئولى الجهات الحكومية - استغلال نفوذ حقيقى من خلال استغلال الموقع الوظيفى – مخالفات مطابع"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين بها.

وفي سياق متصل، حققت النيابة في وقت سابق في بلاغٍ من سيدة -بالقاهرة-عن تضررها من شخص لاستغلاله نفوذًا مزعومًا، والادعاء بعلاقاته الوطيدة بمسئولي إحدى الجهات الحكومية، وقدرته من خلال تلك النفوذ المزعومة على تعيين نجل الشاكية بتلك الجهة وحصوله مقابل ذلك على مبلغ مالي ولم يف بما وعد به ولم يرد المبلغ.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن صحة الواقعة، مؤكدة أنه محبوسًا احتياطيًا بقسم شرطة النزهة بالقاهرة على ذمة إحدى القضايا، ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وأضافت التحريات أنه استغل نفوذًا مزعومًا والإدعاء بعلاقاته الوطيدة بمسئولي بإحدى الجهات الحكومية، وارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات، وبسؤال المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.