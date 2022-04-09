تعرف على ملامح المدن المستقبلية الأكثر استدامة وصداقة للبيئة

رسمت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخى، صورة لمدن المستقبل الصديقة للبيئة، مؤكدة أن هذه المدن لابد أن تكون نسبة ثانى أكسيد الكربون فيها منخفضة، ومتراصة أى ذات كثافة سكانية عالية نسبيا، لكن دون أن تصل إلى أرقام كبيرة.

وأوضح تقرير الهيئة الدولية للمناخ أنه لابد أيضا أن تكون هذه المدن متوفر فيها شرط تقلص المسافات فيها، وأن يكون هذه المسافات تفصل منازل السكان عن أماكن عملهم وعن مراكز الخدمات.

وأعدت جامعة هولندية دراسة عن مشروع عبارة عن "مدن كبرى منظمة تحيط بمجتمعات أصغر"، يمثل أربعة مربعات سكنية مع شوارع صغيرة، وفى الوسط سوق، أو حديقة عامة، وتوفر الخدمات كلّها من مطاعم وأطباء ومصففى شعر ومحلات، وهذه الأحياء ستكون مرتبطة ببعضها البعض بشبكة مواصلات بأسعار مقبولة، مقسما المدن لثلاثة أنواع الموجودة بالفعل والتى يتم بناؤها مستقبلا والتى تم بناؤها فعليا.

جدير بالذكر أن العاصمة الألمانية برلين، صنفت كنموذج فى السنوات الماضية كنموذج للمدن المستدامة.