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ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تناقش فقه الصيام في رمضان وتعزيز الوعى الثقافى

الأحد، 10 أبريل 2022 05:14 م
ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تناقش فقه الصيام في رمضان وتعزيز الوعى الثقافى ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تناقش فقه الصيام في رمضان
الأقصر - أحمد مرعى

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "فقه الصيام في رمضان" قدمها فضيلة الشيخ محمد عبد النبي، وتحدث عن شهر رمضان وهو شهر البر والتقوى والإيمان وشهر الكرم، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "التعصب والتشدد مرض قديم" قدمها محمد علي مسئول بالقصر، وأكد على أن التعصب والتشدد صفات سيئة ويجب علي الإنسان تجنبها.

وقدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "تعزيز الوعى الثقافى المصرى"، قدمها عمرو عبد الصبور مسئول بالقصر، وأكد إن الوعى والثقافة مصطلحان يرتبطان بطبيعة الإنسان الإجتماعية وتطورها ونشاطاته الإبداعية والعلمية منذ الأزل، فالوعي يتطور بممارسة الإنسان لحياته الإجتماعية وطريقة تفاعله مع من حوله من الأفراد ومدى معرفته وتعامله مع طبيعة الأشياء التي تحيطه، وما يميز وعي الفرد الذاتيّ هو قدرته على إتخاذ أي قرار، ومعرفته في سلوكه الخاص والعام، كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان"الثقافة وتشكيل الهوية" قدمها محمد جاد المولى، وتحدث ماهية الثقافة وضرورة خلق جيل مثقف لمواجهة تحديات المستقبل، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وألقى قصيدة بعنوان"على شجر الورد".

فيما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان"كيفية محاربة العنف في المدارس" قدمتها وردة إبراهيم مسئولة القصر، وتحدثت عن مفهوم العنف المدرسي وأسبابه وأشكاله وتسلط الزملاء أكثر فئة ذوي الإعاقة وكيفية الحد من العنف المدرسي وتضامن الجهود المدرسية والأسرية معا للحد من العنف وحماية الطلاب، كما عقدت المكتبة محاضرة بعنوان"الشباب والهجرة الغير شرعية" قدمها أحمد علي، وتحدث عن تعريف الهجرة الغير شرعية والعوامل المؤدية للهجرة وكيفية الحد منها، فيما عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة عن"التفكك الأسرى" قدمتها أسماء محمد مناع، وتحدثت عن الخلافات الأسرية التى تؤدى إلى التفكك الأسرى وأسبابه وتأثير التفكك الأسرى على الأطفال والمجتمع وطرق علاج مشكلة التفكك الأسرى.

وأعد قصر ثقافة حسن فتحى حدوتة مصرية بعنوان "زينة وفانوس رمضان" وأوضحت سلوى جودة مسئولة القصر، أن زينة رمضان قدمت أبرز مظاهر الاحتفال وجاءت فكرة زينة رمضان على يد الصحابى تميم بن اوس الداري وأمر سيدنا عمر بن الخطاب بانارة المساجد ليسهل على المصلين التراويح ويرجع أصل فانوس رمضان للعهد الفاطمي، وأعدت مكتبة حاجر الضبعية الثقافية ورشة حكي لبرنامج اعرف بلدك عن "مقابر الأفراد والوزراء بالبر الغربي لمدينة الأقصر" ألقاها سمير مهيوب، أقامت مكتبة الطفل والشباب بالدبمقراط ورشة حكي كتاب بعنوان "حافظ إبراهيم شاعر النيل" تأليف عبد الحميد سند ألقتها وردة حسن، بالإضافة إلى  أمسية شعرية بعنوان"شوية بحر" تأليف الشاعرة شيماء عبد العزيز ألقتها وردة حسن، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري أمسية شعرية بعنوان"الدليل" إلقاء الشاعر حسن مغربي، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس، ونفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية بالألوان عن"رمضان" تنفيذ الطاهر محمد.

 


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