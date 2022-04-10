تقاليع المسحراتية..بيلف البلد بـ"دى جى والجلابية البلدى" فى الزقازيق (فيديو)

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا، بعنوان: المسحراتية بقوا يعملوا تقاليع غريبة.. بيلف البلد بـ"دى جى والجلابية البلدى" علشان يصحى النايمين!.. أغرب مسحراتى فى الزقازيق !، ذلك من منطقة كفر الأحرار بالزقازيق .

يعد المسحراتى من أهم طقوس شهر رمضان ، والتى مازالت مستمرة لتذكرة الصائمين بالسحور ، وفى كفر الأحرار بمركز الزقازيق محافظة الشرقية ، يقدم نموذج مختلف لشكل وهيئة المسحراتى التى اعتادنا عليها ، ذلك بعد حرمان الكفر منذ سنوات من المسحراتى .

ويؤكد محمد يحيى 25 سنه ، أن فكرة مسحراتى جاءته عندما سالة نجلة الذى عمرة عامين عن من هو المسحراتى ، فقرر أن يقوم بهذا الدور لنجله وأطفال الجيران ، وعندما لاقت استسحان الأهالى والأطفال بدأت فى التجوال داخل الكفر يوميا وأحيانا فى المناطق المجاورة والزقازيق .

وأضاف أنه يتجمع هو مجموعة من الشباب أصدقاءه ويحضرون مكبرات الصوت " دى جى " ، ومولد كهرباء ويلبسون أطقم الجلاليب ويطوفون الشوارع فى جو يسوده البهجة والفرحة بشهر رمضان الكريم .