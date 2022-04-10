تعليم الإسكندرية: الموافقة على تقسيم إدارة المنتزه لخدمة العملية التعليمية

الإسكندرية - جاكلين منير

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، قرارًا برقم (119) لعام 2022 بشأن تقسيم إدارة المنتزه التعليمية إلى إدارتين تعليميتين من المستوى الأول وهما ( إدارة المنتزه أول ، وإدارة المنتزه ثان ) طبقا للتوزيع الجغرافي، على أن يتم البدء بالعمل بالإدارتين اعتبارًا من 1 / 9 / 2022 لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022 / 2023 لخدمة العملية التعليمية، على أن تتولى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تنفيذ القرار بشأن تشغيل الإدارة المستحدثة والإشراف على المدارس التى تقع بنطاق هاتين الإدارتين وإخطار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باستحداث إدارة تعليمية لإعمال شئونها .

ومن جهته توجَّه الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بالشكر للسيد المحافظ لموافقته على مذكرة العرض المقدمة من تعليم الإسكندرية بتقسيم إدارة المنتزه إلى إدارتين ، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر استمر لعدة سنوات حتى أصبح واقعا.

وأوضح أن عدد مدارس إدارة المنتزه تجاوز (698 ) مدرسة بأكثر من ( 8656 ) فصلا بالإضافة إلى الإنشاءات الجارى العمل بها، مما يؤكد صعوبة متابعة جميع المدارس بشكل دورى بما يؤثر بالسلب على حسن سير وأداء العملية التعليمية، كما تضمَّن القرار إنشاء مبنى إدارة تعليمية مخصص لها قطعة أرض بمساحة (400 ) متر بأرض الشركة المتحدة للإسكان والتعمير بحى المنتزه أول بقرار مجلس تنفيذى رقم ( 14 ) لعام 2019 لتيسير المتابعة وتحسين أداء العملية التعليمية.