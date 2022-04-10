تزويد المسجد الحرام بـ20 ألف نسخة مصحف لضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل

كتب: إيهاب محمد

تزامناً مع التدفق المستمر للمعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام في شهر رمضان المبارك، قامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في الإدارة العامة للمصاحف، بتزويد الأرفف والدواليب بطبعات جديدة للمصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ووضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام، والتي بلغ عددها 20 ألف نسخة.

ووفقا للموقع الرسمي لشؤون الحرمين، أوضح مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب غازي الذبياني، أن الإدارة قامت أيضاً بتزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية، والإندونيسية)، والمصحف الشريف بالحجم الكبير، حيث وُزَّعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.



توزيع المصاحف

وأكد غازي الذبياني بأن عملية تزويد المصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها، وكذلك التفاسير الميسرة مستمرة تيسيراً لقاصدي بيت الله الحرام واستثماراً لأوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع .



مصاحف برايل



المصاحف فى الحرم المكى



المصاحف

تأتي هذه الخدمات إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، في بذل المزيد من الجهود و تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.