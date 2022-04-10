تأجيل محاكمة متهم بتهمة التظاهر بمنطقة حدائق القبة لجلسة 11 يونيو

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر واستعراض القوة بمنطقة الحدائق، لجلسة 11 يونيو لحضور المتهم بشخصه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، وأمانة سر أحمد مصطفى، ووجهت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم التجمهر واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومولوتوف.

عقوبة التحريض على التظاهر

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.