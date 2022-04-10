بيطرى الشرقية فحص 5385 رأس ماشية ضد البروسيلا والسُل البقرى

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية و للحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر مارس الماضى 2022 بإجراء الفحص لـ ( 2819 ) رأس ماشية ضد البروسيلا ، و فحص ( 2566) رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن عمليات الفحص جاءت إسهاماً من المديرية لإكتشاف أى حالات مصابة سواء بالسُل أو البروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها ، مؤكداً استمرارية جهود مديرية الطب البيطرى للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.