بوريل: الاتحاد الأوروبى ستواصل تعزيز العقوبات ضد روسيا

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صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل تعزيز العقوبات ضد روسيا.

وقال برويل - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، وفق ما نقلته وكالة أنباء (انترفاكس) اليوم السبت - "نفرض عقوبات على روسيا وأنتم تطلبون المزيد من العقوبات، وأنا أفهمكم جيدًا. وإن العقوبات التي اتفقنا عليها تضع عبئًا كبيرًا، وتسبب ضررًا كبيرًا للاقتصاد الروسي، ولكن يجب أن يتبع ذلك المزيد".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على التخلص من الاعتماد على ناقلات الطاقة الروسية في أسرع وقت ممكن.

وقال إن العقوبات بالتأكيد لا توقف الحرب، إنها فقط تقوض الاقتصاد وتضعفه. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أهمية المساعدة العسكرية من الشركاء الدوليين.

وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده لمساعدة أوكرانيا، لكنه يشعر أيضًا أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به.