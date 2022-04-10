اندبندنت: استمرار فوضى إلغاء الرحلات فى المطارات البريطانية قبل عيد الفصح

كتبت ــ رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت"، إن فوضى المطارات البريطانية استمرت مع اقتراب عيد الفصح، حيث يواجه المسافرون الذين يحاولون السفر في العطلة إلغاء رحلات بشكل واسع النطاق في المطارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة، أن الخطوط الجوية البريطانية وإيزي جيت أوقفت أكثر من 100 رحلة جوية بينهما من قاعدتيهما الرئيسيتين ، لندن هيثرو ولندن جاتويك على التوالي ، مما أثر على ما بين 15000 و 20000 مسافر.

تقول الخطوط البريطانية، إن الركاب تلقوا إشعارًا بإلغاء الرحلات لمدة أسبوع أو أسبوعين ، بسبب مشكلات تتعلق بالموارد. ولم تقم شركة الخطوط الجوية البريطانية بإلغاءات في نفس اليوم.

وأضافت شركات الطيران، أن نقص الموظفين بسبب المرض وراء مشاكلهم، وألغت الخطوط الجوية البريطانية 84 رحلة محلية وأوروبية حتى الآن يوم الأحد.

وفي الوقت نفسه ، ألغت إيزي جيت 38 رحلة على الأقل حتى الآن يوم الأحد من أكبر قاعدة لها ، جاتويك. تم إلغاء أخرى من لوتون وبريستول ومانشستر.

يحق لجميع الركاب الذين تم إلغاء رحلاتهم الحصول على رحلات جديدة ، وإذا كان السبب هو مرض الموظفين ، فإن التعويض النقدي - إذا تم الإعلان عن الإلغاء قبل أقل من أسبوعين يكون مقدمًا.