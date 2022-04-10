انتشال جثة طالب غرق فى نهر النيل بقنا

صابر سعيد

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأحد، جثة طالب بعد غرقه فى نهر النيل بمركز دشنا شمال محافظة قنا أثناء الاستحمام، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، إخطارًا يفيد مصرع طالب غرقا فى نهر النيل بدشنا، أثناء استحمامه بعد خروجه من المدرسة بصحبة عدد من الطلاب، وانتشلت قوات الإنقاذ النهرى جثة يحيى سيد، 13 عاما، تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفى سياق آخر، كان قد لقى طالب مصرعه، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بمزلقان قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.



تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع طالب أسفل عجلات القطار بمزلقان قرية بهجورة فى نجع حمادى وتم نقله إلى مستشفى بهجورة، وأسفر الحادث عن مصرع مكاريوس وجيه، 16عاما، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى فيما أخطرت النيابة لتولى التحقيقات.