"النصاب الشيك"..وليد باع بيته وسلم فلوس نهاية الخدمة لمستريح الشرقية

كتب أحمد حسني

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، وتختلف الضحايا كلاً حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير.

"النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

تتعدد وسائل النصب بين حين وأخر، وتختلف الضحايا كلاً حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، " النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

"الحلقة التاسعة"

وفى الحلقة التاسعة من برنامج " النصاب الشيك"، يقول وليد فتوح، أحد ضحايا مستريح الشرقية، إنه حصل على مكافئة نهاية الخدمة من عمله والمقدرة بـ 150 ألف جنيه، مستطرداً:" دفعت كل فلوس نهاية الخدمة 150 ألف جينه للمستريح عشان الاستثمار العقارى، دفعت كل اللى معايا".

وأضاف ضحية المستريح، "أنا قاعد في بيت من طين، أنا عندى 90% من الشهر سلف من الناس، وغيرى أتشل وغيرى أطلقت بسبب الفلوس دى، احنا عايشين في خراب تام، قالولى إن الأرباح 40%، قولت هبنى بيهم ومخدناش حاجة، أنا عايز فلوسى بس، مش عايز حاجة تانى".