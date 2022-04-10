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المشدد 5 سنوات لـ 4 متهمين بينهم سيدتان سرقوا سائقا تحت تهديد السلاح بطوخ

الأحد، 10 أبريل 2022 06:04 م
المشدد 5 سنوات لـ 4 متهمين بينهم سيدتان سرقوا سائقا تحت تهديد السلاح بطوخ محكمة جنايات بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ 4 متهمين بينهم "2 ربة منزل، وسائق نقل، وسائق تروسيكل"، والسجن المشدد 10 سنوات غيابيا لمتهمين آخرين، لاختطافهم سائق توك توك وسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12599 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 1074 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين "و ح ا"، 20 سنة، ربة منزل، و"ز ع أ"، 24 سنة، ربة منزل، و"أ ع ع"، 29 سنة، سائق نقل، و"م م ي"، 33 سنة، سائق تروسيكل، ومتهمين آخرين هاربين، خطفوا بالتحايل المجنى عليه "م ب س"، سائق توك توك، بأن استوقفتاه المتهمتان الأولى والثانية لدى قيادته مركبته وطلبتا منه توصيلهما بالأجر، فوافق وتوجه للمكان المقصود.

وتابع أمر الإحالة، أنه خلال توجه المجنى عليه للمكان تمكن المتهمتان من إبعاده عن أعين المارة والسيطرة عليه بالإشتراك مع باقى المتهمين وارتكبوا الجريمة محل الإتهام الثانى على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين سرقوا مركبة التوك توك الخاص بالمجنى عليه، وهاتفه المحمول، ومبلغ مالى كان بحوزته، بأن أشهر المتهمين الثانى والسلاح سلاحين ناريين "بندقية خرطوش وفرد خرطوش"، في وجه المجنى عليه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته بالإشتراك مع باقى المتهمين.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا بغير تصريح أسلحة نارية "فردى خرطوش وبندقية خرطوش"، وذخائر تستعمل على ذات الأسلحة النارية السابقة.


اخبار القليوبية

جنايات بنها

محكمة جنايات بنها

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