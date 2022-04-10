المستشار الألمانى يبحث مع زيلينسكى الوضع فى أوكرانيا

كتبت ـ هناء أبو العز

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، حيث بحثا الوضع الحالي وعملية المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت النائبة الأولى للمتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان،" إن المستشار الألمانى عبر عن تضامن ألمانيا ودعمها الكامل لشعب أوكرانيا، وأدان ما حدث في بوتشا وأماكن أخرى في أوكرانيا، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا واتفقا على دوام التواصل بينهما".

من جهة أخرى، أكد نائب قائد قوات إقليم "دونيتسك" إدوارد باسورين، مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 3 آخرين على الأقل، بينهم طفل جراء قصف أوكراني على الإقليم.

وقال باسورين، في تصريحات خاصة لقناة روسيا اليوم، "إن القوميين المتطرفين من كتيبة أزوف، احتجزوا طاقم سفينتين أجنبيتين، كرهائن فى ميناء ماريوبل، مشيرا إلى أن مصير أفراد طاقم السفينتين وحالتهم الصحية غير معروف حتى الآن، وأكد أن القوات الروسية تبذل قصارى جهدها لإنقاذ البحارة المحتجزين".

من جهته، أكد قائد قوات الدفاع الإشعاعي والبيولوجي في الجيش الروسي إيجور كيريلوف، أن أنشطة المختبرات البيولوجية قرب حدود بلاده تهدد أمنها.

وقال كيريلوف، في تصريح لقناة (روسيا اليوم) "إن المجتمع الدولي حصل بفضل العملية الروسية الخاصة على معلومات حول دراسات بيولوجية أجريت في أوكرانيا بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن عدد المختبرات بلغ 30 مختبرا في 14 مدينة".

وأضاف: أن واشنطن تعمدت عدم الكشف عن حقيقة أنشطتها البيولوجية العسكرية، لافتا إلى أن تقاريرها المعروضة أمام المجتمع الدولي لا تذكر المشاريع المتعلقة بدراسة مسببات الأمراض التي قامت بتمويلها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مشيرا إلى أن مثل هذا السلوك يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية للبنتاجون في أوكرانيا".