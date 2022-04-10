المحتكر ملعون.. ضبط 1208 قضايا تموينية متنوعة

كتب ـ محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1208) قضية تموينية متنوعة بينها (13) قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (138,419طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – مسلى – أرز - أعلاف"- 189600 عبوة)،

كما تم ضبط (104) قضايا بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت ( 11 طن أسمنت – 18,580 طن "دقيق – زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز " 543 عبوة "سجائر" – 18 أسطوانة بوتاجاز") وكذا (226) قضية فى مجال ضبط قضايا المخابز عبارة عن (12 قضية دقيق "تجميع –تصرف" – 3 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر – 64 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 106 قضايا إنتاج خبز ناقص وزن- 15 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 10 قضايا توقف عن الإنتاج – 16 قضية أخرى) بمضبوطات بلغت (3,050 طن دقيق مدعم – 4350 رغيف).

وتم ضبط (13) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 100 كيلوجرام مكرونة - 228 عبوة ").. بإجمالى مضبوطات بلغت (171,149 طن – 18 أسطوانة بوتاجاز – 190371 عبوة – 4350 رغيف بلدى) كان أبرزها ضبط (41,38 طن "سكر حر – زيت طعام – أرز أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (21 طن "سكر حر") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الفيوم، وضبط (9 طن "أرز أبيض - سكر حر" – 189600 عبوة ) بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية ، وضبط (3,5 طن "تمور") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة ، وضبط (1,1 طن "سكر تموينى") مدون عليها إحدى العلامات التجارية مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ، تم تجميعه وعدم صرفه للمواطنين للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.. بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة .

وتمكنت الجهود من ضبط (10 طن أسمنت) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك محل لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية ، وضبط (9,3 طن "أسماك مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية ، وضبط (3,12 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (31700 عبوة سلع غذائية "مقرمشات - شيكولاتة") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية ، وضبط ( 5 طن "إضافات أعلاف كربونات كالسيوم") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف حيوانية) بمحافظة المنوفية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.