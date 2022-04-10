اليوم السابع
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القائم بأعمال وزير الصحة يوافق على تكليف خريجى كليات طب الأسنان دفعة 2020

الأحد، 10 أبريل 2022 02:29 م
القائم بأعمال وزير الصحة يوافق على تكليف خريجى كليات طب الأسنان دفعة 2020 الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب ــ وليد عبد السلام

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وافق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، على تكليف أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة دفعة 2020.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أطباء الأسنان من خريجي دفعة 2020 سيتم تكليفهم من خلال التنسيق الإلكتروني العام طبقاً لـ (المجموع، الاحتياجات، الرغبات، التوزيع الجغرافي).
 
ومن جانبها، أشارت الدكتور سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أن عدد أطباء الأسنان دفعة 2020 بلغ 8 آلاف و375 طبيبا، بينهم 3 آلاف و555 طبيبا، من خريجي الجامعات الحكومية، بينما بلغ عدد خريجي الجامعات الخاصة 4 آلاف و820 طبيب.
 
وأوضحت «حلمي» أن الأطباء سيتم تكليفهم على مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية والجهات التابعة للوزارة وبعض الجهات الخارجية، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء تسجيل الرغبات في الجرائد الرسمية. 
 

الصحة

الاسنان

الاطباء

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