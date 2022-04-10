الفرق بين تأمين مسؤولية المنتجات والمسؤولية العامة.. هذه أبرز الاستثناءات

كتب عبد الحليم سالم

يقاس تقدم الدول بمدى إقبال أفرادها على حماية أنفسهم وممتلكاتهم من المخاطر التي يتعرضون لها ويعتبر انتشار تأمين المسؤولية من الأضرار التي تلحق بالغير من مؤشرات نضوج السوق التأمينى وارتفاع الوعى التأمينى، الذي أخذ أشكالاً وأنواعاً عديدة دعت إليها الحياة المعاصرة، بحسب نشرة الاتحاد المصرى للتامين الأسبوعية.

أشارت النشرة إلى أن تأمين مسؤولية المنتجات يقوم بتغطية التلف والأخطاء التصنيعية او غيرها من حوادث تأمين المسؤولية عن المنتجات والتكاليف القانونية والمحكمة للدفاع عن أي مطالبات تتعلق بإصابة جسدية أو تلف في الممتلكات أو خسائر مالية ناجمة عن المنتج.

يعتبر هذا النوع من التأمين وسيلة لحماية المشروع من الخسارة المالية بسبب التكاليف القانونية التي ترفعها دعوى محتملة من قبل أحد العملاء المتضررين.

كما يقوم تأمين مسؤولية المنتجات بالتغطية التكاليف القانونية للمطالبات المتسببة من تلف وخطأ مصنعي ، وتختلف نصوص وثيقة تأمين مسؤولية المنتجات باختلاف شركات التأمين وتصدر وثائق منفصلة لتغطية مسؤولية المنتجات أو كملحق لتغطية وثيقة المسؤولية المدنية العامة.

أما تأمين المسؤولية العامة ، هو منتج تأمين لأصحاب الأعمال حيث يغطي تكلفة الإجراءات القانونية ومطالبات التعويض المرفوعة ضد المنشأة او شركة إذا أصيب طرف ثالث أو تعرضت ممتلكاته لأضرار أثناء التواجد في مقر المؤمن له أو عندما يتم العمل في منزله أو مكتبه أو ممتلكاته التجارية.

ويقوم تأمين المسؤولية العامة بتغطية تكلفة التكاليف القانونية ومطالبات التعويض ضد صاحب المنشأة في حال حصول أضرار أو إصابات فتقوم وثيقة التأمين بتعويض طالب التأمين وتغطيته في حال حدوث مطالبه ضده.

التغطية التأمينية :

تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التى يصبح مسئولا قانونا عن دفعها للغير على سبيل التعويض بسبب المسؤولية التى يفرضها القانون عليه فيما يتعلق بما يلى:

1 - الاضرار الجسمانية التى تصيب أى شخص بما فى ذلك الوفاة أو الأمراض.

2 - الاضرار المادية الذى تلحق بالممتلكات فيما عدا المبنى الذى يمارس فيه المؤمن له نشاطه .

وذلك خلال فترة سريان التأمين بسبب استعمال المنتجات التي يقوم المؤمن له بتصنيعها وتوزيعها داخل النطاق الجغرافى الموضح بجدول الوثيقة، وبحيث لا تتعدى مسؤولية الشركة خلال مدة التأمين الحد الأقصى المذكور بجدول الوثيقة بما فى ذلك المصروفات القضائية متضمنة النفقات التى يتحملها المؤمن له وتوافق الشركة عليها كتابة فى سبيل عملية التحقيقات والدفاع المتعلقة بالمطالبة أو الدعوى القضائية .

وأبرز الاستثناءات أن الشركة لا تكون مسئولة عن ما يلى :

1 - مسئولية رب العمل تجاه عماله أو تابعيه أو أفراد عائلته.

2 - التلفيات التي تحدث لممتلكات المؤمن له أو ممتلكات الغير المودعة لديه أو التي في حوزته.

3 - أيــة مسئولية أيا كانت طبيعتها تنتــج بصفة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عـــن :-الحرب ، الغزو ، أعمال العدو الأجنبي ، الأعمال العدوانية ، العمليات شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو الحرب الأهلية .

وكذلك الفيضان أو الأعاصير أو الزوابع أو البراكين أو الزلازل أو أى ظواهر طبيعية أخرى ، والتمرد ، الانتفاضة العسكرية أو الشعبية ، الفتنة ، العصيان ، الثورة ، السلطة العسكرية أو الغاصبة ،بجانب الشغب أو الاضطرابات الأهلية أو الإضرابات العمالية أو التخريب أو الإرهاب، والإشعاعات الذرية أو التلوث بالنشاط الإشعاعي من أى وقود نووي أو من أية نفايات نووية متولدة عن احتراق وقود نووى أو مواد الأسلحة النووية .

4 - التكاليف التي يتحملها المؤمن له لإصلاح عيوب تصنيع منتجاته .

5 - تكاليف استرجاع أو سحب المنتج، وهي ما يتحمله المؤمن له من تكاليف لاسترجاع منتجاته المعيبة بالسوق.

6- المسئولية التعاقدية.

7- التعــدى مــن الغيـــرعلى حقـوق الطبع وبراءة الاختراع والعلامات التجارية المسجلة للمؤمن له.

8 - المسئولية الناشئة عن استخدام مادة الاسبستوس.

9 - الخسائر المالية البحتة .

- 10 المسئولية الناشئة عن عمليات القرصنه الالكترونية .

- 11 الغرامات والجزاءات العقابية.