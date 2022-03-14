رئيس الاتحاد المصرى للتأمين: ارتفاع الأقساط من 22 لـ49 مليار جنيه خلال 4 سنوات

كتب عبد الحليم سالم

كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن هناك جهودا مبذولة من الاتحاد وشركاته؛ لزيادة الوعى التأمينى لدى فئات الشعب من خلال الوصول إلى المدارس ومختلف الجامعات المصرية وحتى المناطق العشوائية.

أضاف الزهيرى ل" اليوم السابع" أن أقساط التأمين ارتفعت من 22 مليارا عام 2017 الى 49 مليار جنيه حاليا، ما يؤكد تحرك الاتحاد لزيادة الوعى، موضحا أنه من المهم للغاية توسيع قاعدة التأمين الإجبارى، وهو ما يتضمنه القانون الجديد الذى أضاف 8 أو 9 تغطيات إجبارية جديدة؛ ما سيسهم في زيادة قاعدة التأمين في مصر.

أشار إلى أن هناك بروتوكولات تعاون مع جامعة القاهرة ومع عدة جهات لزيادة الوعى التأمينى ، ولا سيما إنه تم ضم قاعدة البريد للتأمين حوالى 24 مليون عميل جديد وكذلك التأمين على طلاب المدارس الأزهرية ومع بعض منظمات المجتمع المدنى ، بل انتقلنا لمناطق عشوائية، ونشرنا لوعى التأمينى في نحو ألف ورشة ، موضحا أن هذا لا يعنى اننا نحتاج لزيادة الوعى التأمينى بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.