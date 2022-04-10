اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 أبريل 2022 01:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العثور على جثث 13 مهاجرا بينها 6 لأطفال قبالة سواحل تونس

الأحد، 10 أبريل 2022 01:00 ص
العثور على جثث 13 مهاجرا بينها 6 لأطفال قبالة سواحل تونس تونس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثرت السلطات التونسية على جثث 13 مهاجرا أغلبها لنساء وأطفال يومي الجمعة والسبت قبالة سواحل البلاد بعد غرق قاربين كانا متجهين إلى أوروبا.

وقال المتحدث باسم محاكم مدينة صفاقس (وسط شرق) مراد التركي لوكالة فرانس برس إن تسع جثث، أربع منها لنساء وأربع لأطفال، جرفتها المياه قبالة سواحل صفاقس الجمعة بعد غرق قاربهم.

وأضاف مراد التركي أنه تم إنقاذ 18 مهاجرا ولا يزال اثنان آخران مفقودين.

وجرى انتشال أربع جثث أخرى (امرأتان وطفلان) قبالة سواحل صفاقس السبت بعد غرق قاربهم الذي كان متوجها إلى السواحل الأوروبية وعلى متنه نحو ثلاثين مهاجرا.

وأوضح مراد التركي أنه تم إنقاذ 19 مهاجرا على الأقل وما زال عشرة آخرون مفقودين.

ويتحدر كل هؤلاء المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ويأتي مئات المهاجرين خصوصا من إفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس بهدف العبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط على متن قوارب متداعية في الغالب.

وإيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا الذين ينطلقون أساسا من تونس وليبيا، علما أن عدد المغادرين من البلدين زاد بشكل كبير عام 2021.

ففي العام الماضي، تمكن 15671 مهاجرا بينهم 584 امرأة من الوصول إلى الأراضي الإيطالية من سواحل تونس، مقارنة بـ12883 (بينهم 353 امرأة) في عام 2020، وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في قضايا الهجرة.

ووصل أكثر من 123 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2021، مقارنة بنحو 95 ألفا في العام 2020، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وأبلغ عن فقدان نحو 2000 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط عام 2021، مقارنة بـ1401 في عام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.


تونس

اخبار تونس

سواحل تونس

هجرة غير شرعية

جنوب الصحراء

صفاقس

غرق

جثث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البنك الدولى يقرض تونس 400 مليون دولار

الخميس، 07 أبريل 2022 03:00 ص

الداخلية التونسية: إحباط محاولة تسلل 23 شخصا لداخل البلاد بطريقة غير شرعية

الإثنين، 04 أبريل 2022 01:31 م

رئيسة وزراء تونس: حريصون على احترام مبادئ وتعهدات منظومة حقوق الإنسان

الأحد، 03 أبريل 2022 01:05 م

تونس تحبط محاولة انقلاب على الشرعية.. قيس سعيد يعلن حل البرلمان.. النهضة الإخوانية تعقد جلسة للمجلس المجمد لإلغاء قرارات الرئاسة.. الرئيس يحبط مؤامرة "الإرهابية" استنادا للمادة 72.. ويحذر:أى عنف سيواجه بالقانون

الخميس، 31 مارس 2022 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة