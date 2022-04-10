الشباب والرياضة: مشاركة أسوان فى مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنظيم فعاليات الدورات الرمضانية فى مختلف الألعاب الجماعية والفردية، بجانب مشاركة أبناء المحافظة فى مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بالمدينة الشبابية بالغردقة.‎

وفى هذا الإطار، أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة، بأنه أسدل الستار على منافسات الدورة الرمضانية لمسابقة تنس الطاولة فتيات على مستوى المحافظة للمرحلة السنية تحت 18 سنة بصالة تنس الطاولة بمركز شباب مدينة كوم أمبو، والذى توجت فيه اللاعبة ولاء منصور بإدارة شباب إدفو بالمركز الأول وذلك بالفوز على اللاعبة منة الله مصطفى بإدارة شباب كوم أمبو بنتيجة أشواط 2 / 1، وبذلك ستمثل اللاعبة الفائزة المحافظة فى نهائيات الجمهورية.

وأشار إلى ستشارك المديرية بعدد من الكوادر الشبابية من أبناء المحافظة والمتميزين فى أنشطة أندية التطوع والجوالة وأندية السكان فى مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، ويقام فى الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجارى بالمدينة الشبابية بالغردقة حيث يهدف البرنامج إلى إعداد موجهين للمبادرات الشبابية وتوفير فرصة للشباب لتطوير وتنفيذ مبادرة شبابية قائمة على نشاط بعينه مبنى على فكرة أو أكثر مستوحاه من الأنشطة التى شاركوا فيها مع ضرورة ربط أهداف المبادرة وأنشطتها بواحد أو أكثر من القضايا المجتمعية المعنى بها المشروع مثل المساواة فى النوع الاجتماعى أو دمج الأشخاص ذوى الإعاقة أو قضايا السكان والصحة الإنجابية، وسيعمل البرنامج على تحقيق ذلك من خلال توفير الدعم الفنى والمالى لمجموعات الشباب المشاركين .