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الدفاع الروسية تعلن تدمير مقر قيادة كتيبة أوكرانية فى مقاطعة دنيبرو

الأحد، 10 أبريل 2022 12:56 م
الدفاع الروسية تعلن تدمير مقر قيادة كتيبة أوكرانية فى مقاطعة دنيبرو اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مقر قيادة كتيبة أوكرانية في مقاطعة دنيبرو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت الحكومة الروسية اليوم الأحد أن حجم صندوق الاحتياطي التابع لها سيزداد بمقدار 273.4 مليار روبل "نحو 3.6 مليار دولار"، لضمان استقرار الاقتصاد في ظل العقوبات الخارجية، وفقا لروسيا اليوم

وقال مجلس الوزراء الروسي إن المصدر الرئيسي للزيادة - 271.6 مليار روبل – هو عائدات النفط والغاز الإضافية التي تم الحصول عليها في الربع الأول من عام 2022، حيث يحق مجلس الوزراء في التصرف في هذه الأموال منصوص عليه في التعديلات التشريعية التي أقرها الرئيس الروسي في أوائل مارس الماضي.

وأوضح مجلس الوزراء الروسي أنه تم إنشاء صندوق الاحتياطي الحكومي لتمويل النفقات غير المتوقعة والإجراءات ذات الأهمية الفيدرالية التي لم ينص عليها قانون الميزانية الفيدرالية للسنة المالية المعنية، لافتا إلى أن أن أموال الصندوق يتم تخصيصها لأغراض ذات أهمية اجتماعية، ففي عام 2021، تم رصدها لتمويل إعانات لأصحاب المعاشات والعائلات التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم من 6 إلى 18 عاما، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بمكافحة وباء فيروس كورونا.

 

 

 


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