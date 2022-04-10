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الخشت: ذكرى انتصار العاشر من رمضان ستظل نقطة مضيئة فى تاريخ بطولات مصر

الأحد، 10 أبريل 2022 09:22 ص
الخشت: ذكرى انتصار العاشر من رمضان ستظل نقطة مضيئة فى تاريخ بطولات مصر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
 
وتقدم الخشت، بحسب بيان للوزارة اليوم، بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، والشعب المصري بالكامل، بمناسبة ذكرى الانتصار يوم العزة والنصر، مؤكدًا على أن انتصار العاشر من رمضان ملحمة مصرية خالصة سطر خلالها رجال الجيش المصري أروع البطولات والتضحية بالدماء المصرية الطاهرة لاستعادة الأرض.
 
وأوضح الخشت، أن ذكرى انتصار العاشر من رمضان ستظل نقطة مضيئة في تاريخ بطولات مصر تتوارثها الأجيال وتكون شاهدة على قوة وإرادة الجيش المصري العتيد، ودرس في الانتماء وحب تراب الوطن، وأنه لا أعلى ولا أسمى من التضحية في سبيل الله من أجل الوطن، رحم الله شهداء مصر الأبرار الذين ذادوا عن ترابها ودافعوا عن أرضها وضحوا بأرواحهم، موجهًا التحية لكل رجال قواتنا المسلحة.
 
وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان في ظل وجود رجال وصفهم بالشهامة والوطنية والشجاعة والتحلي بروح الفداء، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة.

جامعة القاهرة

العاشر من رمضان

ذكرى العاشر من رمضان

اخبار مصر

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