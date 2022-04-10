التعليم: تنفيذ برنامج علاجى مكثف للطلاب لمن لم يجتازوا تقييم مخرجات التعلم

كتب ــ محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني لأعمال التقييم النهائي للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجة الجدارات المهنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، لطلاب الصف الثالث بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية علي منهجية الجدارات.

وشددت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بالتنبيه علي مديري المدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية علي منهجية الجدارات، بشأن آليات تنفيذ البرنامج العلاجي وزيارات التحقق الخارج لبرامج التعليم الفني ذات المناهج المبنية علي منهجية الجدارات.

وحددت وزارة التعليم، 23 أبريل وحتي يوم 30 من نفس الشهر لتنفيذ برنامج علاجي مكثف للطلاب الذين لم يجتازوا تقييم مخرجات التعلم لوحدات الفصل الدراسي الثاني وتقييم الفرصة الثالثة بعد تسديد الرسوم المقررة والتنبيه علي مديري الإدارات التوعية بالتعليم الفني بالمديرية بتجميع نتيجة وكشوف طلاب الصف الثالث غير الجديرين في وحدة أوحدتين خلال الفصل الدراسي الأول والثاني الذين لهم الحق فى دخول الانعقاد الثاني (الدور الثاني) للتقييم النهائي.

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة للطلاب الذين لهم حق الإعادة غير الجديرين في أكثر من وحدتين موقع عليها الطلاب بالعام ومعتمدة من رئيس لجنة التقييم والتحقق بالمدرسة ومدير إدارة المدرسة، من خلال مندوب من المديرية وإرسالها باليد إلي قطاع التعليم الفني لاعتمادها ومن ثم إرسالها إلي لجنة النظام والمراقبة المركزية المختصة بمنهجية الجدارات بحد أقصي 9 مايو تحت مسؤليتهم الشخصية.