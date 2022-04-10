التعليم تعلن انطلاق مسابقات علمية دولية فى مجالات متعددة لطلاب المدارس

كتب محمود طه حسين

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المسابقات العلمية الدولية للطلاب في مجالات علمية متعددة، لإتاحة الفرص المختلفة من المشاركات في المنافسات العلمية الدولية للطلاب من جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي لتحقيق أهدافها من الاتاحة والجودة والتنافسية في التعليم.

وأوضحت الوزارة، أنه في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحقيق التنافسية العالمية في التعليم عن طريقة اتاحة الفرص المختلفة من المشاركات في المنافسات العلمية الدولية للطلاب من جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه يتم تنظيم المسابقات العلمية الدولية في مجالات علمية متعددة، بجالب إتاحة مسابقات تنظمها الدول المصنفة الأولى عالميا مثل سنغافورة، وسيتم عمل لقاءات تعريلية لكيفية الاشتراك في المسابقات للطلاب الراغبين.

وشددت التربية والتعليم، على أنه تم تدشين تلك المسابقات حتى يتمكن الطلاب من مختلف المدارس من المشاركة بناء على رغبتهم وموافقة أولياء أمورهم، وإتاحتها لمن يرغب التسجيل من خلال الموقع الالكترونى.