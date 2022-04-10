التعليم: توعية طلاب الصف الثالث بآليات التقييم المبنية على منهجية الجدارات

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن أعمال التقييم النهائى للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسى الحالي، لطلاب الصف الثالث بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية.

وأكدت الوزارة: تنفيذا للائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة، لأعمال التقييم النهائى سيتم تنفيذ زيارات للمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات من خلال لجان مشكلة من قطاع التعليم الفنى بديوان عام الوزارة، بهدف توعية طلاب الصف الثالث بآليات التقييم النهائى خلال الفترة من 12 أبريل وحتى 21 من نفس الشهر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم التنبيه على مديرى المدارس الفنية المحددة بالجدول وعدم تغيب طلبة الصف الثالث وحضورهم للأهمية مع حضور المقيمين والمحققين وأعضاء لجنة التقييم والتحقق وفقا للمواعيد المحددة بالجدول، مع الشرح بآليات التقييم النهائى من خلال عرض فيديوهات توضيحية، ونماذج من مهام التقييم النهائى "المعرفى -المهاري".

وطالبت الوزارة بالتنبيه بتوفير قاعة مجهزة بداتا شو بكل مدرسة مستهدفة، والتنبيه على مديرى الإدارات النوعية بالتعليم الفنى بالإدارة التعليمية والمديرية بمتابعة آليات تنفيذ وبرنامج التوعية خلال فترة الزيارة، وتوفير أماكن إقامة استراحة للقادمين من محافظات أخرى لأعمال برنامج التوعية بمدارسكم خلال فترة الزيارة.