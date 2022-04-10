الأمم المتحدة: وفاة 5 آلاف مدنى فى ماريوبول الأوكرانية منذ بدء الصراع

كتبت ـ هند المغربي

أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة وفقا لعمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية نتيجة للهجوم الروسي الذى بدأ منذ أكثر من 40 يوما، بوفاة حوالي خمسة آلاف مدني فى مدينة ماريوبول.

ومن جانبه، قال فاديم بويشينكو، رئيس مدينة ماريوبول الأوكرانية، كان الوضع ولا يزال"كارثة إنسانية"، لافتا إلى أن السكان الذين تمكنوا من الهروب يطلقون على الوضع في ماريوبول "الجحيم".

وقال رئيس المدينة "إن المدينة مدمرة بالكامل تقريبا ولا يزال هناك أكثر من مائة ألف، وربما 120 ألف مدني. موضحا أن المدينة محتلة جزئياً من قبل القوات الروسية وأنه منذ الأيام الأولى من شهر مارس، خططنا بشكل منهجي للإخلاء من ماريوبول، وخططنا لإخراج الناس بوسائل نقلنا العام الداخلية، وأعلنا المواقع، وجهزنا وسائل النقل، وزودناها بالوقود، ولكن للأسف، لم نحصل على الموافقة، ولم تتمكن أي حافلة من المغادرة.

وأكد رئيس البلدية وفقا للأمم المتحدة " أجلينا حوالي 100،000 شخص إلى الجزء الخاضع للسيطرة من أوكرانيا. في مكان ما حوالي 70 ألفا في قريتنا الساحلية ينتظرون الإخلاء، بما في ذلك في مدينة بيرديانسك. نحن نعمل حاليا على ذلك".

ودعا رئيس البلدية المجتمع الدولي هو المساعدة في إخراج المدنيين من ماريوبول، على الأقل كبار السن والنساء والأطفال.

وكشف رئيس البلدية " أن نصف سكان المدينه تقريبا من أصل روسي، ويتحدثون الروسية.

يذكر أن ماريوبول، واحدة من أكبر عشر مدن في أوكرانيا، تقع في منطقة دونيتسك على شواطئ بحر آزوف بلغ عدد سكانها اعتبارا من 1 يناير 2021 حوالي 450 ألف نسمة.