استلام 3 أطنان لحوم صكوك الطعام بالدقهلية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الدقهليه شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، باستلام الدفعة السادسة من لحوم صكوك الطعام المقدمة من وزارة الأوقاف، لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ( المنصوره - نبروه - السنبلاوين - ميت غمر - المنزله ) خلال شهر رمضان ، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى والتى تقوم بتوزيع هذه الصكوك على المستحقين طبقا للأولى فالأولى .

وأشار "مختار" إلى أن إجمالى ما تم توزيعه حتى الآن بالمحافظة من لحوم صكوك الطعام على الأسر الأولى بالرعاية 18 طن ومازال هناك كميات أخرى سيتم توزيعها.

وأكد "المحافظ" على أنه سيتم ايصال صكوك الطعام الى مستحقيها بكل عزه وكرامه فى منازلهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .

وثمن "مختار" جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعى من خلال توزيع صكوك الطعام سواء كانت لحوم أو سلع غذائية متنوعه على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوزيع صكوك الطعام على الأسر الأولى بالرعاية و المستحقين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وفى إطار التنسيق والتعاون بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف والدكتوره نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.