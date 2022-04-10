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إيلون ماسك يستطلع آراء متابعيه فى تحويل مقر تويتر الرئيسى إلى ملجأ مشردين

الأحد، 10 أبريل 2022 02:22 م
إيلون ماسك يستطلع آراء متابعيه فى تحويل مقر تويتر الرئيسى إلى ملجأ مشردين ايلون ماسك
كتب: إيهاب محمد

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أصدر إيلون ماسك، الحائز على أغلبية جديدة في تويتر، عدة استطلاعات للرأي لملايين متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي يوم السبت.

سأل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، المعروف بأسلوبه الغريب على وسائل التواصل الاجتماعي، في البداية عما إذا كان يجب عليه تحويل مقر الشركة في Silicon Valley إلى ملجأ للمشردين، قبل أن يقترح إزالة الحرف "w" في Twitter.

الاستطلاعات التى عرضها ماسك
الاستطلاعات التى عرضها ماسك

 

في المنشور الأول، يبدو أن ماسك - الذي اشترى حصة 9.2 في المائة في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الأسبوع وتم تعيينه لاحقًا في مجلس إدارة الشركة - استهدف سياسات العمل عن بُعد المتساهلة للشركة.

 

حتى الآن ، تشير نتائج الاستطلاع الذي استمر 24 ساعة، والذي نُشر في الساعة 9:30 مساءً بالتوقيت الشرقي من قبل رجل الأعمال الملياردير، إلى دعم ساحق للمشروع المحتمل - حيث صوت 91.1 بالمائة من أكثر من 923459 مستجيبًا لصالح الخطة.

 

أما التغريدة الثانية حول حذف كلمة "w" فقد رأت أن ماسك قدم خيارين بدون "لا" كإجابة، حيث قال 55.8 بالمائة "نعم" و 44.2 بالمائة "بالطبع" من 445،158 صوتًا حتى الآن.

 

يأتي ذلك بعد أسابيع من إعادة فتح مكاتب تويتر - التي عرضت للموظفين خيار العمل من المنزل إلى الأبد أثناء الوباء، مع  بقاء العمل عن بعد خيارًا للموظفين.

 


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تسلا

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