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أوكرانيا تعلن مقتل شخصين جراء قصف روسي على ديرهاتشي شمال شرقي البلاد

الأحد، 10 أبريل 2022 11:19 ص
أوكرانيا تعلن مقتل شخصين جراء قصف روسي على ديرهاتشي شمال شرقي البلاد أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت أوكرانيا عن مقتل شخصين جراء قصف روسي على ديرهاتشي شمال شرقي البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، ثمن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي المساعدات التي تقدمها كندا لبلاده، معربا عن شكره لرئيس وزراء كندا جاستن ترودو على المساعدة المالية المقدمة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار كندي و500 مليون دولار أمريكي من الدعم الدفاعي الإضافي .

وكتب زيلينسكي في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حسب ما أوردته وكالة "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأحد، "أجريت محادثة هاتفية مع جاستن ترودو وشكرته على دعم حملة "ستاند آب فور يوكراين" #StandUpForUkraine، للحصول على مساعدة مالية بقيمة مليار دولار كندي و500 مليون دولار أمريكي من الدعم الدفاعي الإضافي ... معا نحن أقوى!"

 

وتخطط كندا خلال العامين الحالي والمقبل لتزويد أوكرانيا بمبلغ 500 مليون دولار كندي كمساعدات عسكرية (حوالي 416 مليون دولار) وما يقرب من مليار دولار كندي (حوالي 830 مليون دولار) لدعم الالتزامات الحكومية.


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