اليوم السابع
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أهالى العريش ينفذون مبادرة توفير "السلاطة العرايشى" مجانا للأهالى فى رمضان

الأحد، 10 أبريل 2022 08:00 ص
أهالى العريش ينفذون مبادرة توفير "السلاطة العرايشى" مجانا للأهالى فى رمضان توفير السلاطة العرايشى مجانا مبادرة خيرية رمضانية بالعريش
شمال سيناء ـ محمد حسين

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وفر عدد من الأهالى بمدينة العريش فى شمال سيناء، السلاطة العرايشى مجانا للأهالى احتفالا بشهر رمضان، بعد إعدادها على نار الحطب بين البنايات السكنية فى حى ضاحية السلام أحد أحياء مدينة العريش.

 

وقال محمود عروج أبو يوسف، إنه كل عام فى شهر رمضان يتم تنفيذ هذه المبادرة بالقرب من استاد العريش الرياضى فى مساحة فضاء بين العمارات السكنية، حيث يتم إشعال النار وشوى الباذنجان أحد مكونات السلطة العرايشى .

 

وأضاف أنه يتم دق وخلط الباذنجان بعد تقشيره مع طماطم وفلفل والطحينة  ويقوم المنفذين لها بتوزيعها مجانا على الأهالى فى المنطقة والمناطق المجاورة لها ممن يحضرون وسط أجواء مليئة بالألفة والمحبة بين الجميع .

 

واوضح ان من يقومون على هذه المبادرة و ينفذونها صالح الكاشف أبو حمادة ومحمد سعيد الأزعر أبوياسر، و يعاونهم شباب المنطقة .

 

وتشهد شمال سيناء يوميا مبادرات مجتمعية خيرية تتنوع مابين توفير وجبات إفطار جاهزة وتوزيعها على الأسر الأكثر استحقاقا فى بيوتهم ، ووجبات جاهزة على المترددين على مستشفى العريش العام ، ووجبات إفطار صائم السريعة ويقوم بها الشباب على الطرق السريعة .


شمال سيناء

مبادرات خيرية

افطار الصائم

شهر رمضان

العريش

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