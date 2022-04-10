أنقذ روحا من الموت وكاد أن يفقد حياته.. مسعف طنطا يروى قصة الاعتداء عليه بمطواة

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع المسعف حسن الصعيدي بمرفق إسعاف الغربية والذي تعرض لأعمال بلطجة على يد سائق أثناء محاولة المجني عليه اقناع السائق لفتح الطريق أمام مستشفى طوارئ جامعة طنطا، حتي يتمكن من الدخول للمستشفي بالحالة الحرجة التي معه لإنقاذها، إلا أن المتهم تعدي عليه بالضرب بمطواة وفر هاربا.

وقال المسعف حسن الصعيدي لـ اليوم السابع إنه انتقل برفقة زميله سائق الإسعاف لبلاغ لنقل حالة مرضية حرجة مصابة بغيبوبة سكر، وفور إدخال الحالة للإسعاف تولي عمل الإسعافات اللازمة لها لحين الوصول للمستشفى.

وأضاف ان زميله السائق وصل سريعا لمدخل مستشفى طنطا الجامعي وفوجئ بتوقف سيارة ميكروباص بدون لوحدات فطلب السائق أكثر من مرة منه افساح الطريق والنداء عليه عبر مكبر الصوت بالسيارة إلا أنه رفض الاستجابة.

وأشار أنه علق محاليل للحالة واغلق السيارة ونزل للمتهم يطلب منه افساح الطريق وفوجئ بتعدي المتهم عليه بالضرب بمطواة وإصابته بجروح قطعية بيده و17 غرزة برأسه.

وأوضح أنه طلب من زميله التحرك فورا بالحالة والدخول بها للمستشفي لإنقاذها، وامسك بباب سيارة المتهم لمنعه من الهرب.

وأكد أن المتهم سحله بالسيارة لمسافة طويلة وطرحه أرضا بمنطقة الإستاد وفر هاربا، مشيرا أنه فعل ذلك وأمسك بالسيارة حتي لا يهرب المتهم خاصة وأن السيارة بدون لوحات ، مشيرا أنه تم نقله للمستشفى وعمل الاسعافات اللازمة وحضر الدكتور مجدي عوض مدير مرفق إسعاف الغربية ، وتحرير محضر بقسم أول طنطا.

وأوضح أن النيابة العامة باشرت التحقيقات في القضية واستمعت لأقواله هو وزميله واستمرت لمدة 4 ساعات، مطالباً بمعاقبة المتهم على فعلته.