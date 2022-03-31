اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا كفر الشيخ بالغربية

الخميس، 31 مارس 2022 07:48 م
إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا كفر الشيخ بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بنطاق مركز طنطا، وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى.

انتقلت 3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات وجروح متفرقة وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


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