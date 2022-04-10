أمسية رمضانية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة بقرية اتليدم أبوقرقاص المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، "أمسية رمضانية" بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بالقرى المدرجة من أعمال تطوير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة بالتنسيق مع فرع هيئة قصر الثقافة، مديرية الأوقاف.

وتم تنفيذ تلك الفعاليات بقرية اتليدم بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، بحضور 500 مواطن من أهالى القرية "رجال – سيدات – أطفال".

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عزت رئيس مركز ابوقرقاص، الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف، الدكتورة منال ابوسمره مقررة المجلس القومى للمرأة، وأعضاء المجلس القومى للمرأة والجهات المعنية.

من جانبها، قالت الدكتورة منال ابوسمره مقررة المجلس القومى للمرأة بالمنيا، إن الفعاليات تضمنت تقديم عرض فنى لمسرح العرائس تناول الرسائل الأساسية للمشروع القومى لتنمية الاسرة، والتى تم صياغتها ببساطة لتنطلق باستخدام العرائس المتحركة لتشكل حوارا تفاعليا مباشرا مع الجمهور، كما اشتمل العرض على أغانى وطنية، بالإضافة لتنظيم ورشة رسم وتلوين على وجوه أطفال القرية لإضفاء البهجة والسرور والاستمتاع بالأنشطة، واختتمت الاحتفالية بتعريف أهالى القرية بمشروع الادخار والتثقيف المالى الذى ينفذه المجلس.

وأضافت "أبو سمره" أن هذا البرنامج يأتى فى إطار حرص المجلس القومى للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية خلال شهر رمضان واستثمار أوقات وأماكن تجمع للمواطنين بالقرى المستهدفة.