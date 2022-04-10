أخبار مصر.. رسميا.. رحيل كيروش عن تدريب منتخب مصر

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بإنهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بالتراضى بعد الاتفاق بينهما على الاكتفاء بالفترة الماضية.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد جلسة اليوم لمناقشة مصير البرتغالي كارلوس كيروش بعد فشل التأهل لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.



رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيها، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيها، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيها شهريا، والدرجة الأولى 4500 جنيها فى الشهر.

والدرجة الثانية 3900 جنيها فى الشهر والدرجة الثالثة 3420 جنيها فى الشهر والدرجة الرابعة 3180 جنيها فى الشهر والدرجة الخامسة 2940 جنيها فى الشهر والدرجة السادسة 2700 جنيها فى الشهر.



مصدر أمنى ينفى شائعة الإخوان الإرهابية بشأن اختفاء أيمن هدهود قسرياً نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بإختفاء المواطن أيمن هدهود قسرياً.



رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من ضوابط أداء فريضة الحج هذا العام عقدت اللجنة الوزارية العليا للحج اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين فى أداء الفريضة. معلومات الوزراء: 85 مليون وظيفة ستختفى فى 2025 نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، انفوجرفا جديدا بعنوان "وظائف المستقبل بحلول 2025".

وأظهر تقرير جديد صادر عن شركة كورسيرا عن مستقبل الوظائف حول العالم؛ حيث يُتوقع أن تختفي 85 مليون وظيفة حول العالم، مقابل 97 مليون وظيفة جديدة ستظهر، بحلول 2025.



الأوقاف: عدم السماح بالحج على نفقة الدولة هذا العام والاقتصار على حج الفريضة عقدت اللجنة الوزارية العليا للحج إجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،من جانبه أشار الدكتور محمد مختار جمعة، إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية، وتم التوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، وبالتالي فلا حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام، في إطار تطبيق مبدأ فقه الأولويات، بالنظر إلى كون أن سد احتياجات المحتاجين أولى ألف مرة ومرة وأعظم أجرًا وأعلى ثوابًا من تكرار الحج والعمرة. تقارير مغربية: موسيمانى يطلب من الأهلى تأجيل التوقيع مع أشرف بن شرقي كشفت تقارير صحفية أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفنى للنادى الأهلي، التريث فى التوقيع مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك وضمه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب اقتراب انتهاء عقده مع فريقه فى نهاية الموسم الحالى.



متحدث الدفاع الروسية: إسقاط 8 طائرات مسيرة تابعة للجيش الأوكرانى أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أنه خلال الليل الماضي، دُمّر بصواريخ عالية الدقة مطلقة من البحر في بلدة زفونيتسكويه بمقاطعة دنيبروبتروفسك مقر قيادة وموقع مرابطة قوات لكتيبة "دنيبرو" القومية وصل إليه مؤخرا تعزيزات مؤلفة من مرتزقة أجانب، وفقا لروسيا اليوم. "التنمية الإفريقى": مصر تهيئ بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص بمشروعات المناخ قال البنك الإفريقي للتنمية إن الحكومة المصرية تعمل على خلق بيئة مواتية ومواءمة سياساتها بشكل استراتيجي مع احتياجات القطاع الخاص، قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، كما تعمل على تعزيز خطوات تعبئة وحشد التمويلات المتعلقة بالمناخ والتمويلات المبتكرة من خلال التعاون متعدد الأطراف. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8.. أحمد عز يبدأ الكشف عن خيوط شحنة الأسلحة المهربة لمصر استكملت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الحوار الوطنى"، بذكر اسم الإخوانى صفوت حجازى، فى مأمورية شحنة السلاح المقرر وصولها إلى مصر، حيث تحوم الشكوك حوله فى هذه العملية، حسبما وصل مروان العدوى (أحمد عز) إلى هذه المعلومات فى تحرياته، حيث ذهب إلى الفندق الذى يقابل فيه صفوت حجازى أحد المهربين المشاركين في شحنة الأسلحة المهربة إلى مصر، والتي ستضر البلاد.

وأظهرت الحلقة الثامنة، أن مروان العدوى ضابط المخابرات وصل إلى كشف خيوط شحنة الأسلحة التي يدبر الأعداء دخولها إلى مصر، وستكشف الحلقات المقبلة المزيد من المعلومات. السلطات الأوكرانية تعلن تدمير مطار دنيبرو بقصف روسى أكدت السلطات الأوكرانية، تدمير مطار دنيبرو بقصف روسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن بنك الاستثمار الأوروبي "EIB" استعداده لتقديم 4 مليارات يورو خلال عامي 2022 و2023 لدعم برامج تأمين الخدمات العامة للاجئين الأوكرانيين وتطوير البنية التحتية بالمدن والمناطق التي تستضيف لاجئين في دول الاتحاد الأوروبي ومساعدتها في توفير الاستثمارات العاجلة من أجل تطوير البنية التحتية الاجتماعية كذلك.