اليوم السابع
Ads
السبت، 02 أبريل 2022 12:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هالة السعيد تكرم الأب المثالى والأم المثالية بوزارة التخطيط

الجمعة، 01 أبريل 2022 03:18 م
هالة السعيد تكرم الأب المثالى والأم المثالية بوزارة التخطيط وزيرة التخطيط مع الأب المثالى والأم المثالية بالوزارة
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، احتفالية الأسرة، تحت رعاية وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لتكريم عدد من موظفى الوزارة والجهات التابعة الفائزين بلقب الأب المثالي والأم المثالية.
 
وخلال الحفل عبرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بتلك الاحتفالية التي تحرص الوزارة على إقامتها كل عام، مؤكدة أن مثل تلك المناسبات الإنسانية لها واقع كبير على العلاقات بين الزملاء في المكان الواحد، كما أنها من أهم الأمور التي تعمل على بناء المؤسسات بشكل جيد وتساهم في رفع الإنتاجية وتحفيز العاملين.
 
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على حرصها للمشاركة في احتفالية الأسرة كل عام والتواجد مع موظفي وموظفات الوزارة، موجهة الشكر لكل العاملين بالوزارة ومؤسساتها التابعة على جهودهم التى يبذلونها طوال العام.
 
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تكرم أم مثالية بالوزارة
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تكرم أم مثالية بالوزارة

وزيرة التخطيط تكرم أم مثالية
وزيرة التخطيط تكرم أم مثالية

وزيرة التخطيط مع الأب المثالي والأم المثالية بالوزارة
وزيرة التخطيط مع الأب المثالي والأم المثالية بالوزارة

هالة السعيد مع تكرم الأب المثالي
هالة السعيد مع تكرم الأب المثالي

وزيرة التخطيط تكرم الأب المثالي
وزيرة التخطيط تكرم الأب المثالي

وزيرة التخطيط تكرم الأم المثالية
وزيرة التخطيط تكرم الأم المثالية

 


وزاره التخطيط

الام المثالية

الاب المثالى

احتفالية الاسرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة التخطيط تشارك فى احتفالية بدء تداول أسهم شركة سويفل فى بورصة ناسداك الأمريكية

الخميس، 31 مارس 2022 10:57 م

وزيرة التخطيط تشهد افتتاح مكتب تسجيل عقارى جديد بمدينة نصر

الخميس، 31 مارس 2022 04:36 م

وزيرا العدل والتخطيط يفتتحان مركز خدمات رقمية ومأمورية شهر عقارى بمدينة نصر.. وزير العدل: سجلت شقتى بالشهر العقارى في 6 سنوات والآن 37 يوما.. وزيرة التخطيط: 325 مركزا تكنولوجيا بالجمهورية تقدم الخدمات للمواطنين

الخميس، 31 مارس 2022 04:00 م

وزيرة التخطيط: 325 مركزا تكنولوجيا بالجمهورية تقدم الخدمات للمواطنين

الخميس، 31 مارس 2022 03:33 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة