هالة السعيد تكرم الأب المثالى والأم المثالية بوزارة التخطيط

كتبت أسماء أمين

عقدت وحدة تكافؤ الفرص ب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، احتفالية الأسرة، تحت رعاية وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لتكريم عدد من موظفى الوزارة والجهات التابعة الفائزين بلقب الأب المثالي والأم المثالية.

وخلال الحفل عبرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بتلك الاحتفالية التي تحرص الوزارة على إقامتها كل عام، مؤكدة أن مثل تلك المناسبات الإنسانية لها واقع كبير على العلاقات بين الزملاء في المكان الواحد، كما أنها من أهم الأمور التي تعمل على بناء المؤسسات بشكل جيد وتساهم في رفع الإنتاجية وتحفيز العاملين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على حرصها للمشاركة في احتفالية الأسرة كل عام والتواجد مع موظفي وموظفات الوزارة، موجهة الشكر لكل العاملين بالوزارة ومؤسساتها التابعة على جهودهم التى يبذلونها طوال العام.