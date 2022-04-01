اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بأسوان

الجمعة، 01 أبريل 2022 07:27 م
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بأسوان حادث تصادم -أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم بين سيارة أجرة و"توك توك" على الطريق الزراعى بمركز أسوان، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مشرحة ومستشفى أسوان.
 

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة كبود ومركبة "توك توك" على الطريق الزراعى بمنطقة الشديدة بمركز أسوان، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقل جثة المتوفى للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 


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