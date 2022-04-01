محافظ الجيزة يشهد احتفالية يوم اليتيم بحديقة البحر الأعظم

كتب سيد الخلفاوى

شهد اليوم الجمعة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة احتفالية يوم اليتيم والتي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بحديقة البحر الأعظم بحي جنوب بحضور 50 طفلا تابعين لدور أيتام، حيث تم تنظيم برنامج ترفيهي للأطفال وتوزيع مساعدات مالية.

وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بيوم اليتيم وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية " حياه كريمة " لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا خاصه من الأيتام.

وأكد محافظ الجيزة خلال كلمته علي أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة مع الجهاز التنفيذي في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة الأيتام والأرامل ومحدودي الدخل ، كما وجه الشكر لكل من يساهم فى رسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس الأيتام وعائلاتهم.

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته بحضور تلك الاحتفالية حاملاً لهم شعور الود والمحبة والاحترام، مؤكدا أن محافظة الجيزة بأكملها هي أسرة كبيرة لهم تقف خلفهم وتساندهم وتدعمهم فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

حضر الاحتفالية إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب .